МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Жители Москвы и Санкт-Петербурга стали чаще заказывать еду в ночное время: за девять месяцев среднее количество ночных заказов выросло вдвое по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании сервиса доставки еды Delivery Club, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Сервис проанализировал заказы, которые делают пользователи приложения в кафе и ресторанах с 22 часов до 3 часов утра. Исследование проводилось в начале октября на основе истории заказов пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Сравнивались средние ежемесячные показатели по заказам за январь-сентябрь 2020 и аналогичный период прошлого года.

"Среднее количество заказов, которое пользователи Delivery Club ежемесячно делают в ночное время суток, выросло в два раза по сравнению с 2019 годом. Это вызвано тремя основными факторами. Первый — рост количества ресторанов на платформе, работающих после 22 часов. Второй — увеличение времени работы собственной службы доставки. Третий — динамичный образ жизни горожан", — говорится в исследовании.

Сервис отмечает, что последнее подтверждается географией районов, где пользователи чаще всего заказывают еду ночью. "В Москве большая часть лидирующих по количеству ночных заказов районов находится за пределами Третьего транспортного кольца. Первое место занимает Пресненский район. За ним следуют Тропарево-Никулино и Марьино", — приводит пример компания.

Следом за ними по популярности ночных заказов еды следуют московские районы Хорошево-Мневники, Раменки, Тверской, Басманный, Выхино-Жулебино, Можайский и Таганский.

"На динамичный стиль жизни горожан не могут повлиять даже связанные с коронавирусом ограничения. Несмотря на то, что большинство жителей больших городов до сих пор работает удаленно и вынуждено проводить время дома, тренд на потребление еды ночью остается неизменным. При этом меняются потребительские предпочтения: жители больших городов все чаще заказывают полезную еду и кулинарию", — отметили в пресс-службе Delivery Club.