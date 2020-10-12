МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" и сервис доставки еды Delivery Club запустили доставку товаров из магазинов ритейлера в регионах страны — помимо Москвы, услуга работает в Самаре, Краснодаре и Новосибирске, говорится в сообщении "Магнита".

"Магнит" и Delivery Club объявляют о запуске сервиса экспресс-доставки из торговых точек ритейлера в регионах. Если на первом этапе доставка из магазинов "Магнит" была доступна пользователям Delivery Club только в Москве, то уже сейчас сервис работает в Самаре, Краснодаре и Новосибирске", — говорится в сообщении.

Возможность заказать продукты из магазинов сети в ближайшее время появится также у жителей Санкт-Петербурга. "К концу октября 2020 года число городов, где заработает доставка, достигнет 17, а количество магазинов — 200. До конца ноября 2020 года в общей сложности к сервису Delivery Club будут подключены магазины "Магнит" в более чем 60 городах России", — добавляет компания.

"Магнит" указывает: экспертиза по итогам первого этапа работы партнеров показала, что состав корзины клиентов Delivery Club, заказывающих товары в ритейлере, практически не отличается от их покупок в офлайн-магазинах. Пользователи сервиса делают в "Магните" большие заказы, сопоставимые с обычным походом в магазин: в среднем около 10-12 товаров в корзине.

Заместитель гендиректора, исполнительный директор "Магнита" Флориан Янсен отметил, что первый покупательский отклик показал востребованность совместного сервиса. "Мы продолжим тиражировать доставку и параллельно анализировать бизнес-процессы, чтобы при необходимости улучшать и актуализировать услугу", — добавил Янсен, слова которого приводятся в сообщении.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец июня 2020 года находилось 20 894 магазина. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.