МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Роспотребнадзор провел исследование на наличие коронавируса на различных поверхностях.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, коронавирус не был найден в продуктах питания.

При этом было выявлено несколько положительных проб в образцах смывов с поверхностей в медицинских учреждениях, а также в транспорте и магазинах.

Всего экспертами ведомства были проведены свыше 100 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды.

Наличие SARS-CoV-2 подтвердилось в 134 пробах.

Напомним, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) число заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 37,4 миллиона человек. Свыше одного миллиона пациентов скончались.