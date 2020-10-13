Роспотребнадзор нашел коронавирус в магазинах, транспорте и больницах
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Роспотребнадзор провел исследование на наличие коронавируса на различных поверхностях.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, коронавирус не был найден в продуктах питания.
При этом было выявлено несколько положительных проб в образцах смывов с поверхностей в медицинских учреждениях, а также в транспорте и магазинах.
Всего экспертами ведомства были проведены свыше 100 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды.
Наличие SARS-CoV-2 подтвердилось в 134 пробах.
Напомним, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) число заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 37,4 миллиона человек. Свыше одного миллиона пациентов скончались.
https://1prime.ru/consumer_markets/20201013/832153254.html