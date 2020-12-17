МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал самый быстрый способ снизить цены на продукты питания. По его мнению, самый лучший способ регулировать цены — "начать составлять списки на арест". Об этом сообщает Regnum со ссылкой на Telegram-канал. Минсельхоз рассказал, когда снизятся цены на гречку и картофель

Благодаря этому цены сразу снизятся и порядок будет наведен, уверен политик.

Как известно, вопрос о росте цен на базовые продукты питания поднял на прошлой неделе президент России Владимир Путин. Правительство предприняло ряд мер, ряд ритейлинговых сетей пообещал обнулить наценку на некоторые базовые продукты.