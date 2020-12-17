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2020
https://1prime.ru/consumer_markets/20201217/832603099.html
В Госдуме сказали, как быстро снизить цены на продукты
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал самый быстрый способ снизить цены на продукты питания. По его мнению, самый лучший способ регулировать цены — "начать составлять списки на... ПРАЙМ, 17.12.2020
новости, бизнес, потребрынок, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал самый быстрый способ снизить цены на продукты питания. По его мнению, самый лучший способ регулировать цены — "начать составлять списки на арест". Об этом сообщает Regnum со ссылкой на Telegram-канал.
Благодаря этому цены сразу снизятся и порядок будет наведен, уверен политик.
Как известно, вопрос о росте цен на базовые продукты питания поднял на прошлой неделе президент России Владимир Путин. Правительство предприняло ряд мер, ряд ритейлинговых сетей пообещал обнулить наценку на некоторые базовые продукты.