МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. В Госдуме был принят закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Документ прошел сразу второе и третье чтения. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на официальные источники.

Отмечается, что единая цена будет рассчитываться на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Рассчитывать единую минимальную цену и публиковать ее значение будет Минсельхоз.

Согласно той формуле, которую предложили депутаты, единая минимальная цена на 2020 год составила бы 89,75 рубля. А с учетом запланированного повышения акцизов, в 2021 году "минималка" может составить уже 107,78 рубля, в 2022 году — 111,98 рубля за пачку сигарет.

Таким образом, табачная продукция не может быть реализована потребителям ниже установленной цены, говорится в законе. Стоимость должна индексироваться на основе рыночных механизмов, учитывающих факторы ценообразования, изменения ставок акцизов.

Как объяснили в Госдуме, сейчас устанавливается максимальная розничная цена, но действующее законодательство будет разрешать розничную продажу табачной продукции, цена которой может быть на 25% ниже максимума. Это может рассматриваться как скидка.

Правила будут применимы ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также предприятиям розничной торговли, обеспечивая равные условия для ведения бизнеса.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Табачная продукция, произведенная или ввезенная в РФ до этого срока, может продаваться ниже единой минимальной цены до 1 июля 2021 года. Ритейлеры промаркировали все сигареты в стране

При этом, как считают разработчики, минимальная цена будет являться индикатором как для потребителей, так и для контролирующих органов, позволяющим выявить продукцию нелегального происхождения.

"Принятие предлагаемых изменений позволит избежать риска необоснованного занижения цен", — отметили авторы законопроекта (депутаты от "ЕР" и ЛДПР). Документ, по их оценке, поможет предотвратить насыщение российского рынка табачных изделий дешевой контрафактной и контрабандной продукцией. А это, в свою очередь, обеспечит повышение доходов государства от уплаты акцизов, НДС и налога на прибыль.