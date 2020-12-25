МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Ингредиенты для 2 килограммов традиционного новогоднего салата оливье в России в 2020 году подорожали на 6,8%, что выше уровня инфляции в среднем по стране, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. В России подорожали самые необходимые продукты

Цифры рассчитаны по методике "индекса оливье" Росстата, пояснила Набиуллина в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым, опубликованном на сайте RTVI. Примерно для 2 килограммов салата на семью нужны 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов консервированного горошка, полкило картофеля, 200 граммов моркови, 4 куриных яйца, 300 граммов докторской колбасы, 100 граммов лука и 200 граммов майонеза.

По словам главы ЦБ, стоимость ингредиентов для 2 килограммов советского оливье за год выросла с 326 до 348 рублей, то есть на 6,8%. При этом рост цен был неоднородным: "достаточно значимо" подорожал картофель, а стоимость моркови выросла более чем на 20%.

Таким образом, рост цен на оливье опережает уровень инфляции в этом году. По прогнозу ЦБ, инфляция в РФ по итогам года ожидается в интервале 4,6-4,9%. По данным Росстата, с 15 по 21 декабря недельная инфляция третью неделю подряд держалась на уровне 0,2%, а с начала года потребительские цены выросли на 4,7%.