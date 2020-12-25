МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Министр экономического развития России Максим Решетников назвал несколько причин, которые спровоцировали рост цен на продукты в стране в четвертом квартале текущего 2020 года. Об этом он рассказал в своем выступлении в Совете Федерации. Решетников: ситуация с безработицей в России стабилизируется

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МЭР, цены "пошли вверх" на фоне снижения урожая, падения курса рубля и роста мировых цен на продовольствие.

"В четвертом квартале новым вызовом стало ускорение инфляции, рост цен на ряд продовольственных товаров в первую очередь. Основные причины – снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие", — сказал глава Минэкономразвития.

Он напомнил также о соглашении, которое Минпромторг и Минсельхоз подписали с торговыми сетями и производителями с целью сдерживания роста цен.

По словам Решетникова, кабмин может прибегать к регулированию цены на продукты только точечно, это экстренная и крайняя мера. "Сегодня вы рассматриваете законопроект, который дает правительству дополнительные полномочия по регулированию цен на продовольственные товары. Хочу отдельно подчеркнуть: мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если, действительно, все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают", — подытожил он.