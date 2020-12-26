МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. В России минимальная цена за пачку сигарет в следующем году составит около 106 рублей. Об этом сообщил зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Напомним, что накануне, 25 декабря, Совет Федерации одобрил проект закона, который направлен на ужесточение ценовой политики в отношении табачных изделий в стране. В частности, устанавливается единая минимальная цена на сигареты.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Устанавливать минимальные цены на сигареты будет Министерство сельского хозяйства России.

"Предлагается методика расчета минимальной цены, ниже которой нельзя будет торговать в рознице этими табачными изделиями. Если перевести в цифры ту формулу, которая утверждена в законе, то это приблизительно 106 рублей за стандартную пачку сигарет", — цитирует URA.RU слова члена верхней палаты парламента Рязанского.