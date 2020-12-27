МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Коронавирусная пандемия изменила привычки россиян, заставив их больше полюбить чистоту и порядок в доме: покупки моющих пылесосов по сравнению с прошлым годом выросли вдвое, а посудомоечных машин – на 74%, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости. Аналитики: россияне на самоизоляции стали чаще заниматься музыкой

Аналитики сравнили данные за ноябрь и первую половину декабря этого и прошлого года.

"Число покупок моющих пылесосов выросло в два раза, при этом средний чек оказался на 7% ниже прошлогоднего (9860 рублей). В то же время число покупок посудомоечных машин увеличилось на 74% при среднем чеке на 11% выше, чем в прошлом году (23,5 тысячи рублей)", — подсчитали авторы исследования.

На фоне роста по гаджетам несколько снизились продажи "традиционных" средств для уборки дома: число покупок комплектов для уборки (в который входят ведро, швабра и выжим) – на 22%, веников – на 16%, совков – на 14%.

"Сейчас стал заметен такой тренд: в работе российских домохозяек появляется все больше элементов автоматизации и роботизации. Очевидно, что российские домохозяйки попросту устают и справедливо перекладывают нагрузку на технику, особенно на умные гаджеты. Например, в топ-продаж моющих пылесосов – роботы-пылесосы и модели, которые самостоятельно проводят уборку и управляются через смартфон", — отмечают в "Платформе ОФД".

Традиционные "инструменты" домохозяек, веники и швабры, чаще годятся для небольших объемов уборки, но для регулярной уборки больших площадей — их недостаточно, потому спрос на такие товары снизился, рассуждают аналитики.