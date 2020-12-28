МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В России в 2021 году техника подорожает на 10%. Президент и председатель Совета Гильдии маркетологов Игорь Березин рассказал, как можно сэкономить на ее покупке, сообщает URA.RU. Аналитики узнали, как россияне планируют сэкономить на подарках

"Сэкономить на покупке можно. Нужно присмотреть понравившиеся модели и дождаться ближайшей распродажи: Черной пятницы, Киберпонедельника, Новогодней распродажи", — отметил эксперт. По его словам, такие мероприятия проводятся для стимулирования спроса и продаж. Маркетолог подчеркнул, что семьям, у которых бюджет ограничен, удается с помощью такого метода сберечь собственные средства. При этом эксперт рекомендовал не совершать покупки впрок, поскольку в случае ненадобности для собственного пользования, технику будет невозможно выгодно продать.

Игорь Березин считает, что в 2021 году стоит ожидать подорожания товаров этой категории приблизительно на 10%. Это произойдет из-за изменения курса рубля относительно доллара и евро.

Экономист Константин Юрченко считает, что заметное удорожание техники возможно только после обвала рубля. При этом он уверен, что этого не произойдет в ближайшее время. Эксперт подчеркнул, что продавцы не смогут сильно повышать цены, так как в период кризиса это приведет к полному отказу от покупок.