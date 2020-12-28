МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В России в 2021 году техника подорожает на 10%. Президент и председатель Совета Гильдии маркетологов Игорь Березин рассказал, как можно сэкономить на ее покупке, сообщает URA.RU.

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"Сэкономить на покупке можно. Нужно присмотреть понравившиеся модели и дождаться ближайшей распродажи: Черной пятницы, Киберпонедельника, Новогодней распродажи", — отметил эксперт. По его словам, такие мероприятия проводятся для стимулирования спроса и продаж. Маркетолог подчеркнул, что семьям, у которых бюджет ограничен, удается с помощью такого метода сберечь собственные средства. При этом эксперт рекомендовал не совершать покупки впрок, поскольку в случае ненадобности для собственного пользования, технику будет невозможно выгодно продать.

Игорь Березин считает, что в 2021 году стоит ожидать подорожания товаров этой категории приблизительно на 10%. Это произойдет из-за изменения курса рубля относительно доллара и евро.

Экономист Константин Юрченко считает, что заметное удорожание техники возможно только после обвала рубля. При этом он уверен, что этого не произойдет в ближайшее время. Эксперт подчеркнул, что продавцы не смогут сильно повышать цены, так как в период кризиса это приведет к полному отказу от покупок.