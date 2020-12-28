МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Минфин России ожидает роста цен на алмазы на 5-10% в 2021 году, если наблюдаемый в последнее время спрос на ювелирные украшения сохранится и дальше, а следующий год не принесет рынку плохих новостей, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев. Россию ждет бум ювелирных продаж

"Очень много будет зависеть от рождественского сезона в Европе и США, а потом китайского Нового года, и так далее. Очень интересным будет первый квартал следующего года. Если он будет стабильным и не появятся какие-то плохие новости, то мы рассчитываем, что с точки зрения цен рынок восстановится в следующем году на 5-10%", – сказал Моисеев.

Он отметил, что алмазный рынок начал оживать в конце 2020 года. "Мы видим, что рынок стал чувствовать себя намного лучше. Резкий скачок спроса в конце года, конечно, не покрывает провальных второго и третьего кварталов, но это дает возможность отрасли немного передохнуть и избежать новых больших банкротств. Я имею в виду так называемый "алмазный путепровод" – алмазных брокеров, которые сейчас являются слабым звеном", – сказал замминистра.

Он пояснил, что брокеры оказались между производителями, у которых снизилась маржа из-за низких цен на сырье, и ювелирами, которые тоже потеряли маржу. Данная ситуация вызвала целую череду банкротств брокеров в 2019 году. "Но сейчас рынок очистился, мы видим консолидацию. В целом мы видим, что алмазный рынок выжил", – заявил Моисеев. Эксперт рассказала о новых возможностях в ювелирной индустрии

Вместе с тем он не стал прогнозировать, будет ли наметившийся рост устойчивым. "Будем наблюдать: непонятно, тот рост, который мы видим сейчас, — это просто отложенные свадьбы, людям хочется порадовать близких на Рождество и подарить красивые подарки? Либо это уже устойчивый спрос, возврат в тренд", — отметил Моисеев.

Стоимость натуральных бриллиантов на мировом рынке в последние годы снижалась – свою роль сыграло и падение спроса, и широкое распространение искусственно выращенных камней – так называемой "синтетики". Это создавало трудности крупнейшему в России и в мире производителю природных алмазов – компании "Алроса". Однако к концу года ей удалось значительно нарастить объем продаж.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.