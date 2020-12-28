МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Больше половины россиян покупают нужные вещи, не дожидаясь распродаж, показало исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости. Россияне рассказали, на что потратят тринадцатую зарплату

В исследовании принимали участие несколько тысяч респондентов — участников групп в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" и других.

"Многие продолжают ориентироваться, прежде всего, на свои потребности, а не на снижение цен. Так, например, 51% респондентов покупают вещь, когда это актуально, не дожидаясь начала выгодной распродажи. 43% опрошенных для покупки необходимых вещей тщательно следят за появившимися на рынке скидками. И лишь 6% часто покупают по акции то, что впоследствии оказывается не совсем нужным", — показало исследование.

На вопрос, какая распродажа у россиян самая любимая, ответы распределились следующим образом: 39% выбрали сезонные распродажи, на втором месте (34% опрошенных) — традиционные новогодние скидки в магазинах.

На третьем месте – "Черная пятница" (17%), пока лишь набирающая обороты популярности в России. На четвертом месте (7%) – интернет-распродажа Всемирный день шопинга, в которой россияне начали активно участвовать относительно недавно. И наконец, пятое место по популярности – у Киберпонедельника с долей 3%.