МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Эксперты подсчитали стоимость здоровой продуктовой корзины, которая позволит россиянам остаться в форме и восстановиться после праздников — для компании из четырех-пяти человек она обойдется в 5502 рубля, рассказали РИА Новости в "СберЗдоровье" и "СберМаркете". Росстат рассчитал стоимость новогоднего стола

"Стоимость специальной оздоровительной продуктовой корзины, которая сделает встречу Нового года и следующие за ней дни более приятными – она обойдется в 5502 рубля на компанию из четырех-пяти человек. Туда входят рыба, разные виды мяса и круп, орехи, несколько килограммов фруктов и овощей – авокадо, помидоры, огурцы, бананы, яблоки, груши. Такого набора продуктов хватит, чтобы восстановиться после праздников и приготовить вкусные и здоровые блюда", — сказали аналитики из "СберМаркета".

Россиянам в новогодние праздники также следует обратить внимание на водно-электролитный баланс организма, лучше всего, пить негазированную и несладкую воду. "Углекислый газ в газировке ускоряет всасывание спирта в кровь, а глюкоза в напитке создает большую нагрузку на печень, почки и поджелудочную железу и может значительно нарушить функцию этих органов", — добавили эксперты.

Завтракать же в новогодние праздники лучше всего продуктами, которые богаты цинком, магнием, калием, витаминами группы В, аминокислотами и антиоксидантами. "Завтрак может состоять из яичницы, качественного протеинового растительного коктейля, банана или сухофруктов", — заключили они.