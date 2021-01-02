МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Вся алкогольная продукция в России, как произведенная в стране, так и импортная, теперь подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, соответствующий федеральный закон был принят в конце декабря. В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь, вино и пиво

Ранее федеральные специальные марки наносились на производимую в РФ алкогольную продукцию, за исключением идущей на экспорт — они приобретаются в органах Росалкогольрегулирования. В свою очередь импортируемый алкоголь маркировался акцизными марками, которые приобретались в таможенных органах.

С 1 января происходит унификация марок, и использование акцизных будет прекращаться. Росалкогольрегулирование будет осуществлять функции по выдаче специальных марок и контролю за их использованием, а таможенные органы — контролировать маркировку алкогольной продукции при ее декларировании и совершении иных таможенных процедур.

Однако таможенные органы до 31 марта смогут выдавать акцизные марки для импортного алкоголя по заявлениям, принятым до 31 декабря 2020 года.

При этом ввоз в РФ алкогольной продукции (в том числе из стран Евразийского экономического союза), маркированной акцизными марками, допускается до 31 декабря 2021 года включительно. Реализация алкоголя, маркированного акцизными марками, возможна до окончания срока годности продукции.