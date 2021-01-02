МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. В 2021 году в России могут вырасти цены на хлеб, заявил изданию URA.RU доцент кафедры "Финансы и кредит" Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич. В Москве и Подмосковье изменились тарифы на проезд

Хлеб является важной составляющей в потребительской корзине россиян, отметил собеседник издания.

Основным фактором, из-за которого может подорожать хлеб, является повышение ввозных пошлин на зерно в России.

"У людей была рентабельность фантастическая, всё было хорошо, но государство берёт и говорит: "Через две недели будет пошлина — 25 евро на тонну зерна". И всё, в следующем году получим жуткий рост цен на продовольствие. Потому что у крестьян не будет денег", — объяснил Кривелевич.

В то же время другой собеседник издания, кандидат экономических наук, специалист по макроэкономическому анализу и прогнозированию, преподаватель Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко заявляет, что правительство РФ старается сдержать рост цен на продукты.

По его словам, обычно повышение ввозных пошлин на зерно проводится именно для того, чтобы избежать возникновения дефицита на внутреннем рынке. Если в других странах цены на пшеницу выше, то производителю выгоднее продавать свою продукцию за границу и производить там.

"Для того, чтобы рентабельность такой деятельности снизить, и появляются вывозные пошлины", — отметил Юрченко.