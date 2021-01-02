МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Несмотря на то, что шоколад поднимает настроение и улучшает работу сердца, стоит проявлять осторожность при употреблении сладостей. Далеко не все десерты обладают полезными свойствами, некоторые из них даже могут быть опасны для здоровья, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина. Диетолог назвал "суперпродукты", необходимые для поддержания иммунитета

Диетолог признала, что шоколад — это своего рода суперпродукт, который регулирует обменные процессы в организме человека и помогает укреплять клеточную мембрану. Кроме того, в нем содержится большое количество антиоксидантов. Шоколад также обладает антибактериальными свойствами и помогает защищать иммунитет, сообщила Соломатина.

Однако продукт становится опасной "химической бомбой", если в него добавляют заменители какао-масла, поэтому стоит отказаться от покупки сладостей с содержанием трансжиров, посоветовала диетолог.

"Шоколад с такими компонентами может стать причиной развития сосудистых заболеваний, атеросклероза и появления тромбов. Такое лакомство повысит холестерин в организме и спровоцирует отложение солей в суставах", — подчеркнула она.

Кроме того, сладости являются причиной аллергии, в особенности у детей до семи лет. Чрезмерное употребление шоколадных конфет также оказывает сильную нагрузку на печень и может стать причиной ожирения или сахарного диабета, сообщила Елена Соломатина.

"Такие недуги могут появиться даже при злоупотреблении темным и горьким шоколадом", — отметила диетолог.

Эксперт порекомендовала при покупке шоколада обращать внимание на состав и отдавать предпочтение той продукции, которая содержит исключительно натуральные ингредиенты.

"Выбирайте конфеты с темным шоколадом — в них меньше сахара и больше полезных веществ. Самое главное — соблюдать правило «золотой середины» и помнить, что лакомство полезно в меру. Так, для взрослого человека суточная доза шоколада не должна превышать 10 граммов в день — 3-4 плитки в месяц", — посоветовала Соломатина.