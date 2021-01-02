МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Россияне стали больше покупать сухое игристое вино – его продажи в 2020 году возросли на 25%, однако сладкое все же остается самым популярным в РФ, показало исследование агрегатора скидок "Едадил" (входит в фудтех-направление "Яндекс.Такси"). Богатые решили вкладывать деньги в вино

В рамках исследования "Едадил" проанализировал данные чеков из магазинов, которые пользователи сканировали в 2019 и 2020 году, чтобы получить кешбэк.

"Самым популярным оказалось сладкое игристое — лидер неизменен второй год подряд, а его доля — более 50% от всех продаж. Далее идут полусладкое, сухое и полусухое. При этом за последний год сильнее всего выросли продажи сухого — на 25%. Продажи сладкого игристого также подросли, но менее значительно — на 11%. А вот полусладкое игристое стали пить меньше на 7%", — рассказали РИА Новости в пресс-службе фудтех-направления "Яндекс.Такси".

Как отметили в компании, спрос на игристое меняется от региона к региону. Например, самая высокая доля покупок сухого игристого приходится на Москву — тут его пьют на 34% больше, чем в среднем по России, а меньше всего его любят жители Казани. Самые горячие поклонники сладкого игристого живут в Новосибирске — здесь его продажи на 20% выше, чем в среднем по России, а в Уфе спрос на сладкое шампанское за год вырос на 25%. Россияне сократили закупки вина и шампанского

В 2020 году на покупку игристого вина россияне потратили примерно столько же, сколько годом раньше, но количество бутылок уменьшилось в 1,7 раза, отмечают аналитики. "Это связано с ростом цен на шампанское и возросшим интересом к более дорогому – сухому", — объяснили аналитики. Они добавили, что в январе-ноябре 2020 года цены на игристое выросли на 35%. Особенно взрывной рост наблюдался с ноября до конца года — средняя цена за 2 месяца увеличилась на 20%.

Аналитики также оценили стоимость игристого в регионах. По их данным, в декабре средняя по России цена на сухое игристое составляла около 400 рублей за бутылку, на полусухое — 300 рублей, сладкое — 325 рублей, а полусладкое — около 240 рублей. Дороже всего почти все виды игристого обходятся жителям Москвы, а в Уфе самое дорогое в стране полусухое.

В компании также отметили, что у сладкого шампанского есть выраженная сезонность — активно покупать его начинают со второй недели декабря, а пик продаж приходится на четвертую и пятую неделю декабря — время, когда начинают активно готовиться к Новому году. Продажи сладкого шампанского также растут на 8 марта и майских праздниках. "А вот сухое и полусухое шампанское не подвержено таким сильным сезонным колебаниям — его покупают целый год", — заключили в компании.