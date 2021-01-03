МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Китай полностью прекратил с 1 января 2021 года ввоз иностранных отходов, пишет агентство Синьхуа.

Этот запрет ставит точку в программе Китая по снижению объёмов импорта мусора, которая стартовала в 2017 году.

Как заявил представитель Министерства экологии и окружающей среды Китая Цю Цивэнь, полный запрет импорта твёрдых отходов очень символичен.

По мнению чиновника, такой запрет даст китайским переработчикам сфокусироваться на утилизации производимого внутри страны мусора.

Напомним, что Китай с 1980-х годов использовал бумагу, металл и пластик, ввозимые из-за рубежа в виде отходов, в производстве.

Главными поставщиками "сырья" в виде мусора для Поднебесной были США, Япония и Великобритания. К 2016 году КНР импортировал практически половину мировых твердых бытовых отходов: некоторые китайские города и населенные пункты стали своеобразными центрами переработки мусора. Это создавало рабочие места внутри страны и давало региональным властям зарабатывать большие деньги.

Только один китайский город — Тайчжоу провинции Чжэцзян — утилизировал два миллиона тонн металлических отходов. Это дало работу 200 тысячам человек.

Однако такая политика страны по импорту мусора вредила окружающей среде. Поэтому власти страны начали поэтапное снижение объёмов ввозимого мусора.

ОДНОРАЗОВЫЙ ПЛАСТИК

Как пишет китайское издание Shine, во всех всех торговых центрах, супермаркетах, аптеках и книжных магазинах Поднебесной вступил в силу запрет на использование пакетов из неразлагаемого и разлагаемого пластика.

По мнению властей страны, эти меры снизят использование пластика на 30% в ближайшие пять лет.

В частности, запрет касается:

пакетов,

одноразовой пластиковой посуды,

ватных палочек с пластиковым стержнем,

"отельных" пластиковых зубных щеток и расчесок.

Это относится не только к повседневной жизни китайцев, но и компаний. Почтовые сервисы не смогут использовать пакеты и упаковочные ленты из неразлагаемого пластика.