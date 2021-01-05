МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Спрос на люксовые товары в России стабилизировался, продажи ведущих участников рынка в третьем квартале 2020 года начали расти, сообщила РИА Новости гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Россиян предупредили о возможных проблемах при покупке квартиры

"Можно говорить о стабилизации спроса и даже росте продаж у ведущих крупных игроков (в России – ред.). Так, например, показатели третьего квартала, таких локомотивов люксового ритейла, как ГУМ и ЦУМ, также превысили планку прошлого года. В ЦУМе более чем на 10%", — сказала глава консалтингового агентства.

"Драйверы продаж — это товары и одежда для дома, которые являются абсолютными чемпионами этого года. За ними следует косметические товары для ухода и здоровья. В категории fashion наиболее стабильный спрос – это сумки и обувь, особенно кроссовки", — добавила она.

Лебсак-Клейманс также отметила, что динамика продаж премиум-сегмента в России находится в контексте глобальных трендов. Так, несмотря на существенный спад продаж люксового рынка по всему миру в первом полугодии, мировые конгломераты индустрии сообщили о росте выручки в третьем квартале текущего года. Стало известно, куда поедут на праздники богатые россияне

Эксперт рассказала о том, что продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе показали в третьем квартале рост до 30% относительно аналогичного периода 2019 года, в то время как продажи в европейском регионе упали на 50-70% из-за отсутствия туристов. В России, несмотря на отсутствие туристического потока, продажи были компенсированы тем, что россияне тратили свои деньги не за рубежом, а в РФ.

Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Lamoda сообщил, что спрос на премиум-товары в 2020 году на площадке вырос на 14%, а траты на них увеличились на 15%. Большая часть покупок в премиум-сегменте пришлась на одежду (59%), почти треть продаж в категории составили аксессуары (29%) и обувь (27%). Больше всего брендовые товары интересуют жителей Москвы (27% в продажах). На втором месте — Санкт-Петербург (9%).

"Интерес к премиум-брендам среди наших клиентов продолжает расти, поэтому расширение этой категории остается для нас остается одной из приоритетных задач. За год ассортимент премиальных товаров на Lamoda увеличился на 23%. Сейчас на онлайн-площадке представлено почти 400 премиум-брендов", — прокомментировала управляющий коммерческий директор Lamoda Александра Артюшкина, слова которой приводятся в релизе компании.

"Самую дорогую покупку премиум-товара в 2020 году сделал житель Саратова, который приобрел утепленную куртку стоимостью 154,35 тысячи рублей. Следующая в списке самых дорогих приобретений — кожаная мужская куртка за 115,667 тысячи рублей. Ее обладателем стал житель Хабаровска", — сообщает компания.