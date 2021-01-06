МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. В 2021 году на алкоголь и сигареты устанавливаются новые акцизы, что приведет к росту цен. В зависимости от категории и типа товара он достигнет 4-20%. Продукты подорожают в меньшей степени, на 3-4%, однако все будет зависеть от развития ситуации с COVID-19. Могут увеличиться цены на отдельно взятые продукты, такие как кофе, чай и молоко. Россияне предпочитают натуральный кофе растворимому

В 2021 году может вырасти стоимость кофе и чая из-за роста цен на эти товары на мировом рынке, а также слабого рубля. Об этом сообщила "Газета.ru" ссылаясь на мнение заместителя руководителя организации ИАЦ "Альпари" Натальи Мильчаковой. Она отметила, что также возможен рост, хотя и не слишком сильный, цен на молоко и молочную продукцию из-за того, что она будет подлежать обязательной маркировке. В целом в информационно-аналитическом центре не ожидают значительного роста цен на продукты питания в 2021 году — говорят только о пищевой инфляции на уровне в 3-4%.

Мильчакова напомнила, что официальных данных по росту цен на продукты питания в 2020 году пока нет, они выйдут только в январе после новогодних каникул. Но за 11 месяцев 2020 года, по данным Росстата, в годовом выражении сильнее всего выросли цены на сахар-песок (+65%), подсолнечное масло (+24%), крупы (+21%), овощи и фрукты (+12%) и макаронные изделия (+11%).

В "Альпари" считают, что по итогам года "рейтинг" роста цен на продукты питания останется таким же, так как в декабре.

Директор Центра конъюнктурного мониторинга НИУ ВШЭ Георгий Остапкович придерживается мнения, что изменение цен на продукты зависит от трех факторов. Во-первых, на цены могут влиять сельскохозяйственные и сезонные факторы, урожайность той или иной культуры. Так, отметил он, в этом году сахар стал дороже, потому что было засеяно на 17% меньше сахарной свеклы и сахарные заводы в итоге дали меньше продукции, что привело к дефициту и росту цен на товар. Во-вторых, все зависит от потребительского спроса — в состоянии ли покупатель будет купить товар. И, наконец, в третьих — это колебания валютных курсов. "То если рубль будет падать по отношению к доллару, то подорожает импорт, а у нас многие отрасли зависят от импортных комплектующих, сырья, материалов", — объяснил Остапкович. Роскачество объяснило, почему надпись "бездрожжевой хлеб" является маркетинговой уловкой

В том, что стоимость продуктов реагирует на рост курса повышением цен, уверен и главный экономист компании "Арикапитал" Сергей Суверов. Он отметил, что часть продуктов на российских полках — прямой импорт, например, турецкие фрукты и овощи. И даже цены на отечественные продукты ориентируются на импорт.

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева заметила, что опыт 2020 года наглядно показал, что пандемия привела к росту мировых цен на продовольственные сырьевые товары (зерновые, рис, сахар, растительные масла), а это сказалось на повышении цен на эти товарные группы на нашем внутреннем рынке.

Георгий Остапкович, в свою очередь, подытожил, что "в целом сейчас очень сложно прогнозировать тенденции 2021 года из-за пандемии СOVID-19. Никто не знает, как будет вести себя вирус, какими маршрутами он будет распространяться, будет ли он дальше мутировать (как это сейчас уже происходит в Южной Африке, Бразилии, Британии) и смогут ли вакцины "Спутник V" и Pfizer защитить от вируса".

АЛКОГОЛЬ

По словам Елены Киселевой, алкоголь подорожает уже в начале года. Согласно приказу Минфина, с 1 января 2021 года повышаются минимальные розничные цены на водку на 5,7%, на коньяк и игристое вино — на 3%, что связано с ростом акцизов на алкоголь. Директор «ЦИФРРА» Вадим Дробиз прогнозирует рост стоимости всей алкогольной продукции на 5-7%.

Он считает, что традиционный ежегодный рост акцизов на алкоголь — только одна из причин грядущего удорожания. Причем в сегменте винодельческой продукции (вино, игристые вина и напитки, бренди и настойки на их основе) акциз не главное. Хотя Минфин настоял на том, чтобы подакцизным товаром, начиная с 2023 года, стал также виноград, используемый для производства вина. В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь, вино и пиво

"Вино может подорожать и на 10-15%, поскольку в России не хватает винограда. Площади под виноградники увеличиваются, но их по-прежнему недостаточно",- заметила эксперт.

Помимо этого, Дробиз напомнил, что законом о вине вводится постепенный запрет на импортный виноматериал. По нему виноматериалы из Испании, Болгарии, Молдавии, ЮАР классифицируются как дешевый фальсификат.

ТАБАК

С начала этого года в России произошло самое высокое повышение акцизной ставки на сигареты — сразу на 20%. Субрегиональный директор "БАТ" по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям Яна Гуськова объяснила, что стоимость сигарет в первую очередь формирует акцизная политика. В "БАТ" уверены, что розничные цены на табачную продукцию закономерно вырастут, но сами темпы роста будут отличаться в зависимости от категории и сегмента продукции. Ставка акциза на сигареты в России выросла сразу на 20%

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Сергей Слипченко сказал, что "значительное повышение акциза в 2021 году на 20% может привести к росту стоимости пачки сигарет в среднем на 16-20 рублей. Таким образом, к концу 2021 года можно ожидать увеличения средней цены пачки до 130-140 рублей".

По мнению директора по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" в России и Центральной Азии Илоны Миртовой,

с повышением ставки акциза стоимость легальной пачки увеличится и вовсе более чем на 20 рублей. Она отмечает, что резкий скачок цен почувствуют потребители недорогого сегмента и что очень вероятен очередной рывок нелегальной продукции, которую можно будет купить в 2,5 раза дешевле: пачка из Белоруссии стоит сегодня 45-50 рублей.

Помимо этого, с 1 апреля 2021 года впервые будет зафиксирована единая минимальная цена на пачку сигарет (ЕМЦ). Гуськова объяснила, что минимальную цену будет рассчитывать Минсельхоз по установленной законом формуле на основе минимального значения ставки акциза, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Так, в 2021 году ЕМЦ составит 108 рублей за пачку. В "БАТ" отметили, что в перспективе минимальная цена станет индикатором для определения нелегальной продукции в рознице, которая сейчас стоит 50-60 рублей.