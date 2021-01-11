МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена предложить брендам помечать производимые для российского рынка товары. Как пишет газета "Известия", это будут делать в случае, когда качество продукции в России и качество товаров в Европе отличается. Какие продукты и товары подорожают после Нового года первыми

Содержание такой отметки, которая будет сообщать о рынке сбыта, производители будут выбрать сами, но ведомство хочет, чтобы текст предварительно согласовывался с ФАС.

В качестве примера в пресс-службе привели фразу "Продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС".

Эта маркировка даст понять покупателям, что не стоит возлагать на товар необоснованных ожиданий.

По мнению ФАС, реализация товаров, которые отличаются по качеству в России и за границей, это пример недобросовестной конкуренции брендов. Поэтому служба хочет внести изменения в технические регламенты ЕАЭС, которые будут относиться к маркировке товаров, а также в законы "О защите прав потребителей" и "О защите конкуренции". Это предложение ФАС направило в кабмин.