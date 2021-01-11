2021-01-11T08:32:25+03:00
2021-01-11T08:32:25+03:00
2021-01-11T08:32:25+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210111/832777526.html
Бренды могут обязать помечать предназначенные для России товары
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена предложить брендам помечать производимые для российского рынка товары. Как пишет газета "Известия", это будут делать в случае,... ПРАЙМ, 11.01.2021
потребрынок, россия, продукты, фас, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена предложить брендам помечать производимые для российского рынка товары. Как пишет газета "Известия", это будут делать в случае, когда качество продукции в России и качество товаров в Европе отличается.
Содержание такой отметки, которая будет сообщать о рынке сбыта, производители будут выбрать сами, но ведомство хочет, чтобы текст предварительно согласовывался с ФАС.
В качестве примера в пресс-службе привели фразу "Продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС".
Эта маркировка даст понять покупателям, что не стоит возлагать на товар необоснованных ожиданий.
По мнению ФАС, реализация товаров, которые отличаются по качеству в России и за границей, это пример недобросовестной конкуренции брендов. Поэтому служба хочет внести изменения в технические регламенты ЕАЭС, которые будут относиться к маркировке товаров, а также в законы "О защите прав потребителей" и "О защите конкуренции". Это предложение ФАС направило в кабмин.