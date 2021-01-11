МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Новые правила продажи товаров в розницу вступили в силу в России, в магазинах теперь их можно фотографировать, продавцы обязаны отвечать на претензии покупателей, а на автоматах по продаже продукции должна быть указана информация, как вернуть деньги, если товар не был получен, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Утверждены требования к помещениям для торговли и оказания услуг

"С 1 января в силу вступило постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463 "Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Согласно правилам, продавцы теперь обязаны в случае поступления претензии потребителя направить ему ответ в отношении заявленных требований.

В магазинах, за исключением мест не предназначенных для свободного доступа потребителей, не допускается ограничение прав покупателей на поиск и получение любой информации о товарах, в том числе путем фотографирования. Вступают в силу новые санитарные требования для рынков и магазинов

При покупке товаров в интернете продавец теперь обязан предоставить покупателю подтверждение заключения договора купли-продажи.

Новые правила также касаются продажи товаров с помощью автоматов. Покупатель должен видеть информацию о названии, времени работы, контактных телефонах и адресе продавца, правила пользования автоматом, а также порядок возврата денег, если товар не был выдан.

На автозаправочных станциях покупатель теперь может требовать копию документа о качестве топлива, в котором должна быть указана информация о наименовании изготовителя, нефтебазы и фактического адреса, с которого произведена отгрузка топлива.