МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства РФ рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза. Власти могут заморозить цены еще на два продукта

"Вопросы ценообразования на базовые продукты питания были рассмотрены 20 января на заседании оперштаба по мониторингу ситуации в АПК. В частности, на мероприятии было отмечено, что рост цен на отдельные категории продовольственных товаров требует повышенного внимания и контроля со стороны регионов", — сказали в пресс-службе министерства.

"Минсельхоз рекомендовал представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель, с тем чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения. В настоящее время ведомство не видит оснований для подобной динамики и оценивает принятые правительством меры как достаточные для стабилизации цен", — добавили в министерстве.

Кабмин РФ в декабре объявил комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в РФ. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.

По оценке Минсельхоза, пошлины на экспорт зерновых и масличных культур позволят обеспечить российские предприятия животноводства и переработки доступным сырьем и кормами, и при этом не допустить скачкообразного роста цен на конечную продукцию.