МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Спрос на товары категории "антистресс" на российской онлайн-площадке AliExpress в январе вырос в два раза относительно аналогичного периода 2020 года и в три раза по сравнению с 2019 годом, говорится в сообщении пресс-службы "AliExpress Россия". Дело не в Alibaba. Китайские товары для россиян могут подорожать

"В период с 1 по 18 января общий объем оборота товаров из категории "антистресс"‎ вырос в два раза по сравнению с аналогичным промежутком 2020 года, в три раза по сравнению с 2019 годом. Кроме того, популярность антистресс-товаров в январе увеличилась и по сравнению с декабрем: общий объем спроса на категорию вырос на 60%", — говорится в исследовании.

Аналитики связывают рост спроса с экономической и социальной неопределенностью из-за пандемии. Кроме того, на тревожность, вызванную неясными прогнозами, по их мнению, накладывается традиционно сложный период адаптации к рабочему графику после каникул.

Россияне в начале года часто покупали "сквиши" (игрушки, которые медленно восстанавливают форму после сжатия) и "фиджет-спиннеры". "При этом рейтинг по количеству продаж и в 2020 году, и в 2021 году возглавил переворачивающийся кинетический спиннер", — отметили в компании.

Эксперты компании также сообщают, что чаще всего антистресс-товары покупают пользователи площадки из Москвы и Санкт-Петербурга, также в рейтинг городов по спросу на данную категорию товаров попали Омск и Новосибирск.