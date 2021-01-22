МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Пальмовое масло на мировом рынке рекордно подорожало, пишет The Wall Street Journal. Цена на него достигла максимума за последние 10 лет.

Стоимость фьючерсов на пальмовое масло на малайзийской бирже Bursa Malaysia достигла 961 доллара за тонну, рост с прошлой весны превысил 100%. Малайзия и Индонезия являются основными производителями и экспортерами этого сырья с общей долей рынка в 84%.

Из-за пандемии COVID-19 в обеих странах наблюдается дефицит рабочей силы, что привело к сокращению производства и, как следствие, предложения на рынке. Одновременно главные потребители, Китай и Индия, повышают спрос на пальмовое масло.

Кроме того, снижение производства стало следствием сокращения объема удобрения полей из-за того, что в начале пандемии коронавируса рынок пережил обвал цен.

Пальмовое масло используют многие крупные транснациональные производители продуктов питания, например Mondelez International Inc. и Nestlé SA. Оно содержится в печенье, шоколаде, помаде, в средствах для макияжа и ухода за кожей. Пальмовое масло также является ключевым сырьем для производства биодизеля.