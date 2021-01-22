МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Помимо картофеля, на российских прилавках может появится еще один продукт "экономкласса" — кривые огурцы. При этом овощи прямой формы окажутся в числе "премиальных". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на слова директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, который прокомментировал новости о том, что производители картофеля предложили ритейлерам пустить на полки корнеплоды меньшего калибра по эконом-цене.

Он считает, что подобная же история может произойти и с огурцами. Глушков отметил, что на прилавки крупных магазинов сейчас попадают огурцы только идеальной формы. Остальные овощи, которые не уступают по качеству, приходится либо утилизировать, либо продавать на рынках.

"Мы, как союз, прорабатываем возможность поставлять такие огурцы, которые не являются стандартными для сетей. Мы же в теплице не болванки штампуем: огурцы не могут быть одинаковыми. А сети нас заставляют очень серьезно их калибровать. И сегодня мы готовы оставить калиброванные огурцы как некий премиальный продукт. Для кого-то не важна форма: если человек в салат покупает, он может и кривой огурец порезать спокойно, но купить его гораздо дешевле, чем прямой. Пускай у покупателя будет выбор", — объяснил Глушков "Газете.Ru".

Он добавил, что разница в оптовой цене между огурцами разной формы составит 20-30%. Свое предложение Плодоовощной союз намерен направить ритейлерам на совещании, которое пройдет 26 января.