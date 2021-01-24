МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В середине февраля текущего 2021 года высушенное, а потом разбавленное водой молоко, будет считаться в России молочным продуктом. Россиянам напомнили о повышении соцвыплат с 1 февраля

Как сообщает "Российская газета", долгое время такая продукция в России маркировалась как молочный напиток.

С 13 февраля высушенное, а потом разбавленное водой молоко будет возвращено в разряд настоящей молочной продукции.

Новые требования к продукту в техрегламенте ЕАЭС почти ничем не отличаются от требований к обычному питьевому молоку.

Отмечается, что для восстановленного молока характерен легкий привкус кипячения, также допускается сладковатый привкус и недостаточно выраженный вкус и запах.

Эти изменения в маркировке "позволят добросовестным производителям восстановленного молока идентифицировать его, фасовать в потребительскую упаковку и продавать как восстановленное молоко", — поясняет издание.