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2021-01-24T12:46:46+03:00
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https://1prime.ru/consumer_markets/20210124/832876569.html
Россиян предупредили об изменениях в маркировке молока
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В середине февраля текущего 2021 года высушенное, а потом разбавленное водой молоко, будет считаться в России молочным продуктом. Как сообщает "Российская газета", долгое время... ПРАЙМ, 24.01.2021
молочная продукция, россия, продукты, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В середине февраля текущего 2021 года высушенное, а потом разбавленное водой молоко, будет считаться в России молочным продуктом.
Как сообщает "Российская газета", долгое время такая продукция в России маркировалась как молочный напиток.
С 13 февраля высушенное, а потом разбавленное водой молоко будет возвращено в разряд настоящей молочной продукции.
Новые требования к продукту в техрегламенте ЕАЭС почти ничем не отличаются от требований к обычному питьевому молоку.
Отмечается, что для восстановленного молока характерен легкий привкус кипячения, также допускается сладковатый привкус и недостаточно выраженный вкус и запах.
Эти изменения в маркировке "позволят добросовестным производителям восстановленного молока идентифицировать его, фасовать в потребительскую упаковку и продавать как восстановленное молоко", — поясняет издание.