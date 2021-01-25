МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. На конец прошлого 2020 года в России цены на подсолнечное масло и сахар, по данным Росстата, были выше предельных (этот показатель был прописан в соглашениях в рамках стабилизации уровня цен).

Как пишет РБК, причиной стало то, что в стране высокая доля несетевых магазинов.

Еще один фактор — методология самого Росстата.

Итак, на последней полной неделе 2020 года (с 21 по 27 декабря) средняя цена одного киллограма сахара магазинах РФ составила 50,23 рубля. Одного литра подсолнечного масла — 114,96 рубля, сообщает Росстат.

Накануне, в конце декабря, на фоне резкого подорожания продуктов производители, поставщики и ретейлеры при содействии чиновников зафиксировали цены на эти продукты. Согласно подписанным соглашениям, в рознице цена 1 кг сахарного песка не должна быть выше 46 рублей, 1 литр подсолнечного масла — 110 рублей.

Что касается января 2021 года, то в этот месяц Росстат фиксировал средние потребительские цены на эти продукты также выше заявленных в соглашениях.

Издание уточняет, что на второй неделе года — с 11 по 17 января — килограмм песка стоил в рознице в среднем 49,58 рубля, литр подсолнечного масла — 116,49 рубля.

При этом представитель службы подчеркнул, что ситцация в Москве и Петербурге значительно отличается от среднероссийской.

В столице отслеживаются цены в 75 сетевых и 82 несетевых торговых организациях, которые занимаются продажей продуктов. В в Петербурге — в 119 сетевых и 148 несетевых магазинах.

"В мегаполисах потребительские цены на эти товары, по версии Росстата, тоже выше прописанных в соглашениях: например, на последней полной неделе декабря 1 кг сахарного песка в Москве стоил в среднем 51,32 рубля, в Петербурге — 50,29 рубля", — пишет издание.