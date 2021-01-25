2021-01-25T17:43:26+03:00
2021-01-25T17:43:26+03:00
2021-01-25T17:43:26+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210125/832886467.html
Минсельхоз опроверг информацию о возможном дефиците продуктов
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на российском рынке АПК как стабильную, министерство не ожидает возникновения дефицита каких-либо продуктов и не обсуждает дополнительные... ПРАЙМ, 25.01.2021
цены на продовольствие, потребительские товары, минсельхоз рф, новости, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83224/93/832249313.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83224/93/832249313.jpg
https://1prime.ru/images/83224/93/832249312.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83224/93/832249312.jpg
https://1prime.ru/images/83224/93/832249311.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83224/93/832249311.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20210125/832883188.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на российском рынке АПК как стабильную, министерство не ожидает возникновения дефицита каких-либо продуктов и не обсуждает дополнительные ограничения для стабилизации цен на продукты, говорится в сообщении Минсельхоза.
"Правительством РФ принят ряд системных мер, направленных на стабилизацию цен на базовые продукты питания. По оценке Минсельхоза, их действия будет достаточно для выравнивания ценовой ситуации. Дополнительные ограничения на площадке министерства в настоящее время не прорабатываются", — говорится в сообщении.
"Отметим, что производство продукции АПК в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности. Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия", — добавляет министерство.