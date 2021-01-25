МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на российском рынке АПК как стабильную, министерство не ожидает возникновения дефицита каких-либо продуктов и не обсуждает дополнительные ограничения для стабилизации цен на продукты, говорится в сообщении Минсельхоза. Счетная палата предупредила о возможном дефиците продуктов в России

"Правительством РФ принят ряд системных мер, направленных на стабилизацию цен на базовые продукты питания. По оценке Минсельхоза, их действия будет достаточно для выравнивания ценовой ситуации. Дополнительные ограничения на площадке министерства в настоящее время не прорабатываются", — говорится в сообщении.

"Отметим, что производство продукции АПК в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности. Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия", — добавляет министерство.