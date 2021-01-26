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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210126/832891086.html
В России готовят планы по росту цен
Потребрынок
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Российская Федеральная налоговая служба (ФНС) стала направлять производителям и торговым сетям запросы о планах квартального роста цен на социально значимые категории продуктов... ПРАЙМ, 26.01.2021
инфляция в рф, фнс, продукты, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российская Федеральная налоговая служба (ФНС) стала направлять производителям и торговым сетям запросы о планах квартального роста цен на социально значимые категории продуктов питания до конца 2021 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники среди участников рынка.
Отмечается, что ранее у налоговиков не было такого интереса к планам по повышению цен.
Причина таких запросов, отмечает издание, компаниям непонятна.
Пресс-служба ФНС и правительство на запросы издания не ответили. Минпромторг не имеет по этому вопросу данных.
Как отметил представитель одной из получивших запрос компаний, налоговикам они передали информацию только по фактическому росту цен. Готовить планы в компании отказались, сославшись на коммерческую тайну.
Представитель одного из крупных поставщиков заметил в беседе с "Ъ", что ответственность за прогноз непонятна.
В перечне интересующих ФНС продуктов попали:
Источник не исключает, что в дальнейшем бизнес могут начать отчитывать за неисполнение составленных самими же компаниями прогнозов. Собеседник считает, что эти данные послужат и для измерения наценки у торговых сетей.