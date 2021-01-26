МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснили, что за 2020 год в России фиксировался рекордно низкий рост цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на материалы исследований компании, впервые за последние 19 лет этот показатель достиг минимального показателя и составил 3,55%. В то же время годовая инфляция в РФ в этот период составила 4,91%.

Эксперты объясняют эти результаты пандемией коронавируса: в этот период в части регионов РФ власти не стали повышать стоимость услуг ЖКХ. Также точечно по стране был отменен сбор взносов за капитальный ремонт.

Так, рост цен на услуги ЖКХ не достиг уровня инфляции в Москве (рост составил 3%)и Санкт-Петербурге (на 4,6%).

А вот в 15 регионах аналитики заметили увеличение цен выше уровня инфляции.

Лидером по росту цен на коммуналку стала Республика Коми — 16,2%.

Далее идут:

Воронежская область (на 7,8%),

Забайкальский край (на 7,1%),

Кемеровская область (на 6,7%),



Республика Удмуртия (на 6,6%),

Тыва (на 5,8%),

Архангельская область (на 5,4%),

Амурская область (на 5,1%).



Если говорить про рост цен на конкретные услуги, то за прошлый год больше всего в среднем по России подорожало водоотведение (на 4,78%).

Также выросли расценки на горячую воду — на 4,32%, электричество — на 3,96%, а также отопление — на 3,36%.