МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Рост цен на куриные яйца в России, на который повлияла совокупность факторов, является временным, во втором и третьем кварталах яйца, вероятнее всего, подешевеют, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков. Минсельхоз призвал избегать скачков цен на молочные продукты

"На рынке нарушен баланс спроса и предложения, а так как цикл наращивания производственных мощностей в яйце достаточно долгий и зависит от массы факторов, то в моменте мы можем наблюдать рост цен. Но это дело времени, и касается прежде всего первого и четвертого кварталов года", — сказал Востриков.

"Во втором и третьем квартале, вероятнее всего, цены опустятся из-за выплеска на рынок яйца от домашней птицы, периода отпусков и сезонного переключения на другие продукты питания, и не исключен фактор, что производители будут продавать биржевое яйцо ниже себестоимости, что наблюдается каждый год", — добавил собеседник агентства.

По данным Росстата, куриные яйца в России за 2020 год подорожали на 15,1%. Исполнительный директор ассоциации подтвердил, что на рынке за последний год наблюдается рост цены на куриное яйцо. Он указал, что это связано с рядом факторов.

"Вспышки птичьего гриппа по всей России, в союзных республиках, в дальнем зарубежье серьезно повлияли на сокращение производства в России и закрытие нескольких небольших фабрик", — сказал Востриков. При этом вместо традиционного ввоза яйца из соседних стран наблюдается обратное движение продукции. Регионы отчитаются о соблюдении соглашений по стабилизации цен

Другая причина — рост себестоимости, который собеседник агентства оценил в 30% за год. "Данный фактор зависит прежде всего от стоимости кормовой программы и цен на сырье, вакцины, премиксы", — отметил исполнительный директор "Руспродсоюза". Он указал, что основную часть сырья составляет пшеница, цены на которую в прошлом году выросли.

В результате, продолжил Востриков, производители для поддержания минимальной рентабельности бизнеса были вынуждены поднять цены. Наконец, потребление яйца — самого дешевого животного белка — в России значительно увеличилось, на это, в частности, повлияла пандемия коронавируса и переход на удаленный формат работы.

"Но, несмотря на перечисленные факторы, птицефабрики России стараются максимально обеспечить население страны качественным и доступным продуктом. Так, по нашим данным, рост отпускных цен у производителей находится в пределах 5-7%", — заключил исполнительный директор "Руспродсоюза".