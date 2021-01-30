МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Производители и ритейлеры уже начали обходить заморозку цен на продукты, которую установило правительство. Например, они стараются усреднять цены на все продукты таким образом, что дешевых товаров в магазине просто не остается. Об этом рассказал URA.RU старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, российский политический деятель и экономист Сергей Жаворонков. Эксперт рассказал, что влияет на цены на продукты

"Произошел маневр, это видно по ценникам в магазинах. Если раньше были товары подороже и подешевле, что сейчас они (продавцы) ставят некую среднюю цену в виде максимально возможной по закону. То есть для небогатых россиян, которые раньше старались купить что-то подешевле, цены в итоге правительственной заботы только выросли", — отмечает Жаворонков.

Экономист добавил, что порой некоторые магазины просто не хотят брать на реализацию те продукты, которые попали под заморозку. Если потребительские цены зафиксируют и на другие товары, то ситуация пойдет по тому же сценарию или даже может усугубиться, уверен Жаворонков.

Его коллега, экономист и президент одноименного Фонда экономических исследований Михаил Хазин отметил, что "у производителей тоже есть способы приспособиться к изменениям, которые установило правительство. Так, они могут увеличить цены для оптовых закупок, но зафиксировать цены для розничной продажи. При этом после снятия ограничений цены продолжат расти".

Хазин рассказал, что "производители увеличивают цены оптовых закупок. В результате цена на подсолнечное масло фиксирована, а цены на продукты, в которых содержится подсолнечное масло, сильно растут. Так что производители выкрутились, а потребители, соответственно, ничего не получили взамен. К дефициту продуктов это не приведет. Может начаться такой структурный голод, как в 90-е годы". Помимо этого, он считает, что россиянам стоит ждать скачка цен на яйца, мясо, муку и прочие продукты из-за высокой инфляции в стране.