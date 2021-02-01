МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В ближайшее время в РФ из-за подорожания морских перевозок вырастут цены на бытовую технику, товары для дома, обувь и мебель. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова гендиректора "INFOLine-Аналитика" Михаила Бурмистрова и других специалистов.

"Стоимость новых партий габаритных импортных товаров — бытовой техники, мебели, товаров для дома и других — может вырасти не менее чем на 10-15%",- отметил Бурмистров.

"Если речь идет о перевозке холодильников, в стандартный контейнер их помещается 60-70 штук, — приводит расчет глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин. — То есть рост стоимости перевозки с $1,5 тысячи до $9 тысяч означает плюс более $100 на каждый холодильник". Он подчеркнул, что до недавнего времени производители субсидировали увеличение расходов в надежде, что это временное явление, а также использовали складские запасы на территории России. Однако высокий уровень цен на перевозку сохраняется, и в ближайшее время он, скорее всего, начнет отражаться на конечной стоимости товаров.

Исполнительный директор diHouse (входит в группу компаний ЛАНИТ) Андрей Тарасов, в свою очередь, прогнозирует, что электроника и бытовая техника могут подорожать на 2-3%.

Основатель Zenden Group (бренды обуви Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрей Павлов отметил, что компания уже сейчас получает межсезонную обувь и коллекции весна-лето по более высокой себестоимости. Он считает, что увеличение цен на полке в зависимости от категории товара составит от 2 до 10-20%.

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Один из источников РБК в компании, которая занимается контейнерными перевозками, рассказал, что после окончания выборов президента США в ноябре прошлого года резко возрос спрос на перевозки между этой страной и Китаем — это привело к дефициту контейнеров и судов сначала на этом направлении, а потом и по всему миру. "Кроме того, в ноябре Китай ввел новые требования на ввоз грузов в страну, что увеличило время их оформления и еще больше сказалось на доступности контейнеров", — пояснил он РБК.