МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Средний чек россиян при покупке картофеля в январе в среднем вырос на 10,5% по сравнению с декабрем, прибавил 1% по макаронам, а по яйцам, напротив, снизился на 4%, свидетельствует исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", подготовленное для РИА Новости. Экономисты объяснили, как ритейлеры обходят заморозку цен на продукты

Аналитики сравнили средние единовременные расходы (в отличие от цены, включают разные объемы упаковки, скидки по программам лояльности и акции магазинов) при покупке этих продовольственных товаров в январе этого года, а также в январе и декабре прошлого года.

Так, средний чек при покупке картофеля (47,5 рублей) в январе оказался на 10,5% выше декабрьского и на 28% больше по сравнению с январем прошлого года. По макаронам он прибавил скромнее (1%) и составил 49,5 рубля. По сравнению с прошлым годом это на 15% выше. Средний чек по яйцам, напротив, снизился – на 4%, до 115 рублей. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом он также показал рост — на 29%.

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в РФ. В середине января в Минсельхозе РФ заявили, что считают достаточными меры правительства по стабилизации цен на продукты, однако ведомство рекомендовало регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель.