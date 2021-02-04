МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Самый распространенный обман покупателя связан с ценой товара, рассказал в беседе с RT председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Часть россиянок может получить новую ежемесячную выплату

Самый частый обман покупателей — около 80% всех нарушений — связан с неправильным информированием россиян о цене товара. Сюда же включены замалчивание или искажение характеристик товара или услуги.

Собеседник отметил, что манипулирование покупателем происходит таким образом, что человек только на кассе узнает, сколько на самом деле надо заплатить за товар или услугу.

Все чаще такой обман наблюдается в банковском секторе и ретейле.

"То есть такие вещи, которые являются дополнительным способом вымогательства. Эти способы обмана почему-то всем кажутся широко распространенными и очевидными, никто их даже как нарушение не воспринимает", — рассказал Шапкин.

Эксперт отметил, что в массовом сознании такие методы воспринимают маркетинговым ходом. Тем не менее, они незаконны.

Нарушение грозит штрафом до 500 тысяч рублей согласно статье 14.7 КоАП "Обман потребителей".

Собеседник уточнил, что число подобных нарушений только растет: недобросовестные продавцы пользуются ситуацией, связанной в том числе и с пандемией коронавируса.

"Люди все-таки экономят, фактор цены является превалирующим при выборе товара или услуги", — подчеркнул он и добавил, что распространенные ранее способы обмана — нарушение сроков поставки или выполнения работ, услуг, отказ от возврата, обвес покупателя — отошли на задний план.