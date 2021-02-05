МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. В январе траты россиян на электронику и бытовую технику выросли на 70% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой данные статистики эквайрингового бизнеса ВТБ.

В отчете отмечается, что в абсолютном выражении оборот магазинов, специализирующихся на таких товарах, в начале 2021 года достиг 50 миллиардов рублей. Расходы на покупку этих товаров в столице составили 15,5 миллиардов рублей — что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. ВТБ отмечает, что пик спроса на технику и электронику пришелся на вторую половину прошлого года, и в январе эта тенденция продолжается. Россиян предупредили о резком росте цен на электронику

В целом выросли и расходы россиян на розничные товары и услуги — на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив в общей сложности 200 миллиардов рублей.

Что же касается трат россиян на товары для дома, то, согласно данным ВТБ, они составили почти 17 миллиардов рублей. Это на 28% больше, чем в январе 2020 года. В столице их рост составил чуть меньше — на 19%, 2,5 миллиардов рублей.

Доходы сферы услуг выросли на 23%, а в Москве на 28% — до 16 миллиардов рублей. При этом кафе и рестораны не восстановили выручку до уровня прошлого года: в январе траты в заведениях упали на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6 миллиардов рублей. Расходы москвичей составили 2,7 миллиардов рублей — на 28% меньше, чем в январе 2020 года.

Снизилась на 8 % и выручка продовольственных магазинов и оборот в сфере транспорта. В каждой из этих отраслей компании получили от клиентов 22 миллиарда рублей. В столице выручка продуктовых сетей просела на 10%, составив 3,4 миллиарда рублей.