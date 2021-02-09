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Правительство уточнило правила маркировки табака
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В России с 9 февраля вступает в силу постановление кабмина об обязательной маркировке табака. Как пишет "Российская газета", участники оборота табачной продукции будут обязаны... ПРАЙМ, 09.02.2021
потребительский рынок, россия, табак, новости, бизнес, потребрынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В России с 9 февраля вступает в силу постановление кабмина об обязательной маркировке табака.
Как пишет "Российская газета", участники оборота табачной продукции будут обязаны передавать сведения о движении товара в систему маркировки "Честный знак" только посредством оператора электронного документооборота (ЭДО).
Самостоятельно представлять сведения оператору маркировки можно только до конца текущего 2021 года, потом это будет сделать невозможно.
Такие изменения регулируются постановлением кабмина России от 28.01.2021 № 64 "О внесении изменений в Правила маркировки табачной продукции средствами идентификации".
Документ закрепляет роль оператора ЭДО в процессах маркировки табака и табачной продукции. Помимо этого, постановление разграничивает ответственность оператора ЭДО и участников оборота.
Напомним, что обязательная маркировка табачных изделий, которая производится при помощи кодов идентификации Data Matrix, введена с 1 марта 2019 для защиты потребителей от нелегальной продукции.