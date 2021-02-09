МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В России с 9 февраля вступает в силу постановление кабмина об обязательной маркировке табака. Выдачи ипотеки поставили новый рекорд в январе

Как пишет "Российская газета", участники оборота табачной продукции будут обязаны передавать сведения о движении товара в систему маркировки "Честный знак" только посредством оператора электронного документооборота (ЭДО).

Самостоятельно представлять сведения оператору маркировки можно только до конца текущего 2021 года, потом это будет сделать невозможно.

Такие изменения регулируются постановлением кабмина России от 28.01.2021 № 64 "О внесении изменений в Правила маркировки табачной продукции средствами идентификации".

Документ закрепляет роль оператора ЭДО в процессах маркировки табака и табачной продукции. Помимо этого, постановление разграничивает ответственность оператора ЭДО и участников оборота.

Напомним, что обязательная маркировка табачных изделий, которая производится при помощи кодов идентификации Data Matrix, введена с 1 марта 2019 для защиты потребителей от нелегальной продукции.