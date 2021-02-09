МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов России обсуждает возможность введения в стране минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку.

Отмечается, что эта идея не нова. Российских автомобилистов предупредили о новых запретах

Год назад с предложением ввести МРЦ на пиво выступал Союз российских пивоваров. Тогда в Минфин было направлено письмо от авторов инициативы.

Как рассказали изданию в отраслевом сообществе, от низких цен на пиво страдают и производители, и потребители. В гонке за снижением затрат идет экономия на сырье.

При этом компании средней и малой мощности теряют каналы сбыта продукции. Они работают на грани рентабельности и лишены возможности долгосрочного планирования своей деятельности. Именно поэтому, заявили в Союзе пивоваров, и предлагают установить МРЦ. В частности, предлагается установить минимальную розничную цену:

на пиво в банке или бутылке в 110 рублей за 1 литр

в ПЭТ-упаковке — 90 рублей за 1 литр.



при продаже на розлив — 85 рублей за литр.



При этом в РСПП дали негативную оценку этому предложению. В письме Союза подчеркивается, что регулирование цен носит антирыночный характер. Это создает необоснованные ограничения и ведет к разрушению здоровой конкуренции.