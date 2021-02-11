МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российские торговые сети обеспечивают бесперебойные поставки бананов в свои магазины благодаря сотрудничеству с поставщиками из большого числа стран, запасы тоже на высоком уровне, заявили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети). Россияне столкнулись с нехваткой бананов

Газета "Коммерсант" ранее в четверг со ссылкой на источник сообщила о проблемах ритейлеров с обеспечением поставок в Россию бананов из Эквадора. Причиной перебоев называют неурожай в Эквадоре, высокий спрос и, помимо этого, рост оптовых цен.

"Бананы поставляются в Россию из целого ряда стран, включая Коста-Рику, Филиппины, Колумбию или Китай. Крупные торговые сети работают с широким пулом поставщиков продуктов, что гарантирует бесперебойность поставок", — сказали в АКОРТ.

Такое сотрудничество предоставляет возможность продовольственным ритейлерам переключаться на поставки из различных регионов мира в случае необходимости, добавили в ассоциации.

"Запасы торговых сетей находятся на высоком уровне и гарантируют удовлетворение покупательского спроса", — заключили в пресс-службе.

Крупнейшие российские торговые сети подтвердили, что не испытывают проблем с поставками бананов и ростом закупочных цен, рассказали РИА Новости представители X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), "Ашан Ритейл Россия" и "Магнит".

Газета "Коммерсант" ранее в четверг со ссылкой на источник сообщила о проблемах ритейлеров с обеспечением поставок в Россию бананов из Эквадора. Причиной перебоев называют неурожай в Эквадоре, высокий спрос и, помимо этого, рост оптовых цен. Роскачество обнаружило пестициды в "органических" бананах

"Собственные импортные поставки бананов стабильны, так как Х5 сотрудничает сразу с пулом различных производителей. Роста закупочных цен на бананы не наблюдаем, так как за счёт развития инструментов собственного импорта, мы сделали все, чтобы не допустить роста цен", — рассказал представитель X5 Retail Group.

"Магнит" не испытывает проблем с поставками бананов. Почти весь плановый объем продаж компании на 2021 год обеспечен гарантированными поставками", — заверили в компании.

"Ашан Ритейл Россия" также заверил, что не имеет проблем с закупкой и поставками бананов.

Сложности с закупкой бананов отметили лишь в "Азбуке Вкуса", связав это с неурожаем в Эквадоре и высоким спросом. "Отбраковываем порядка 15% с каждой партии, плюс дефицит в какой-то день бывает около 15-20%. Это общемировой дефицит из-за извержения вулкана Сангай в Эквадоре в сентябре 2020 года. Сильные выбросы пепла уничтожили порядка 83 тысяч гектар земель, среди них и провинции, где выращивают бананы", — пояснили в компании.