МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Рыбаки снизили цены на минтай до минимума за последние несколько лет, пишет РБК со ссылкой на данные подведомственного Росрыболовству ФГУП "Нацрыбресурсов".

Это произошло, пишет издание, из-за введения Китаем ограничений на ввоз минтая. Это вызвало резкое снижение стоимости рыбы.

На Дальнем Востоке уже не хватает складов для хранения рыбы, а в центре страны есть риск ее дефицита: переработчики сырья не торопятся покупать минтай, ожидая еще более сильного падения цен.

Оптовая цена на минтай в регионе вылова — ДФО — в феврале 2021 года: если год назад, в феврале 2020 года, килограмм минтая в опте стоил 102 рубля, то сейчас — всего 65 рублей.

При этом в центральной части России килограмм этой рыбы за год тоже подешевел: с 123 рублей за кило до 85 рублей.

"Цены вернулись на уровень трехлетней давности — в июне 2017 года стоимость килограмма перевалила за 60 руб. После этого рост продолжился: к декабрю 2019 года минтай стоил уже 116 рублей/кг. Снижение цены началось только с января 2020-го", — пишет издание.