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Рыбаки снизили цены на минтай до минимума за последние несколько лет, пишет РБК со ссылкой на данные подведомственного Росрыболовству ФГУП "Нацрыбресурсов". Это произошло, пишет... ПРАЙМ, 12.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Рыбаки снизили цены на минтай до минимума за последние несколько лет, пишет РБК со ссылкой на данные подведомственного Росрыболовству ФГУП "Нацрыбресурсов".
Это произошло, пишет издание, из-за введения Китаем ограничений на ввоз минтая. Это вызвало резкое снижение стоимости рыбы.
На Дальнем Востоке уже не хватает складов для хранения рыбы, а в центре страны есть риск ее дефицита: переработчики сырья не торопятся покупать минтай, ожидая еще более сильного падения цен.
Оптовая цена на минтай в регионе вылова — ДФО — в феврале 2021 года: если год назад, в феврале 2020 года, килограмм минтая в опте стоил 102 рубля, то сейчас — всего 65 рублей.
При этом в центральной части России килограмм этой рыбы за год тоже подешевел: с 123 рублей за кило до 85 рублей.
"Цены вернулись на уровень трехлетней давности — в июне 2017 года стоимость килограмма перевалила за 60 руб. После этого рост продолжился: к декабрю 2019 года минтай стоил уже 116 рублей/кг. Снижение цены началось только с января 2020-го", — пишет издание.