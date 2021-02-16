МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Высокая степень обеспеченности внутреннего рынка основными видами мяса способствует сохранению стабильного уровня цен на продукцию мясной отрасли, заявили в пресс-службе Минсельхоза РФ. В России могут вырасти цены на колбасу

Ранее во вторник газета "Коммерсант" написала, что мясопереработчики добиваются от ритейлеров повышения закупочных цен на готовую продукцию в связи с подорожанием свинины и мяса курицы.

"Мясная отрасль в нашей стране в последние годы интенсивно развивается, ежегодно наращивая объемы производства. Высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса способствует сохранению стабильного уровня цен", — считают в министерстве.

В частности, сохранению стабильного уровня оптовых цен на мясо будет способствовать насыщение внутреннего рынка и растущая конкуренция на нём, кроме того, применение таможенно-тарифных мер регулирования в отношении зерна и масличных позволит сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу, и это обеспечит снижение себестоимости производства и сохранение уровня цен на конечную продукцию животноводства, отметили в пресс-службе. Российские компании планируют поднять цены на 10% в текущем году

По состоянию на 10 февраля цены сельхозтоваропроизводителей на свинину составляют 151,8 рубля за килограмм, что сопоставимо с уровнями аналогичной даты 2019 и 2018 годов (147,8 и 149,6 рубля за килограмм соответственно). В пресс-службе также отметили, что год назад отмечалось снижение цен на свинину вследствие перенасыщения рынка и их последующее постепенное восстановление до текущих значений.

Аналогичная ситуация складывается на рынке мяса птицы, также указывают в Минсельхозе. Так, стоимость куриного мяса в убойном весе в настоящий момент составляет 113,8 рубля за килограмм, что ниже, чем в феврале 2019 года (114,9 рубля). Обращений мясопереработчиков в связи с ростом цен на сырье в министерство также не поступало, заключили в пресс-службе.