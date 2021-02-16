МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. К июлю-августу российские потребители могут столкнуться с дефицитом сахара. Об этом сообщает VTimes со ссылкой на мнение нескольких участников продовольственного рынка, в том числе и сотрудников компаний, торгующих сахаром.

Как отмечает издание, правительство России, заморозив по поручению президента России Владимира Путина цены на сахар, сделало их, вероятно, самыми низкими в мире. В то же время производство сахара в нынешнем сезоне самое низкое за последние пять лет — из-за неурожая сахарной свеклы, объяснили собеседники VTimes. А еще, судя по данным статистики, российский сахар активно скупает Казахстан. Минэкономразвития оценило ситуацию с ценами на масло и сахар

ЧИНОВНИКИ "ПОДСЛАСТИЛИ" ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ИНФЛЯЦИЮ

Президент нашел объяснение подорожанию продовольствия в росте мировых цен и попытке "подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности". Правительство же, чтобы сдержать рост цен и, как следствие, продуктовую инфляцию, ввело квоты и пошлины на экспорт зерна и заморозило цены на сахар и подсолнечное масло. Соглашения о ценах на сахар и масло производители, крупнейшие федеральные сети, а также Минсельхоз и Минпромторг подписали 16 декабря.

"Ключевым механизмом сдерживания цен станут многосторонние взаимообязывающие соглашения отдельно по сахару и по подсолнечному маслу, действующие с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года", — сообщала пресс-служба правительства. В частности, сахарные заводы должны продавать сахар-песок марки ТС2 в мешках по 50 кг не дороже 36 рублей за килограмм, а магазины — не дороже 46 рублей за килограмм. К соглашению о стабилизации цен на сахар присоединились предприятия, занимающие порядка 100% рынка, сообщил представитель Минсельхоза. По его данным, в среднем сельхозпроизводители отпускали сахар 3 февраля по 35,9 рублей за килограмм с НДС.

Главной целью соглашения было успокоить население, обеспечив его сахаром по доступной цене, говорит сотрудник крупной федеральной сети. Однако, по его мнению, документ готовился наспех и одно важное звено в нем упустили, а именно оптовиков-фасовщиков. Заводы отпускают сахар в мешках по 50 килограммов, а в магазинах он продается в основном в пачках до 1 килограмма, в них его кто-то должен упаковать, вот фасовщики этим как раз и занимались, а стороной в соглашение не попали. Оптовые компании и промышленные потребители стали писать жалобы в региональные администрации, Минпромторг и Минсельхоз — на производителей сахара, обвиняя последних в нежелании отпускать сахар по 36 рублей или вообще продавать. С копиями четырех таких документов ознакомились VTimes, их существование подтвердили как отправители, так и чиновники в министерствах-получателях. Производители и ритейлеры договорились о ценах на масло и сахар

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ САХАРА

Как пишет VTimes, затем к соглашению разрешили присоединяться оптовикам и промышленным потребителям сахара, например, хлебобулочным комбинатам. В итоге к каждому соглашению присоединилось уже порядка 11 000 участников, реестры постоянно обновляются.

Представитель компании из Ростовской области, написавшей жалобу в Минпромторг, подтвердил VTimes, что после обращения вопрос был решен и заводы возобновили отгрузки, правда, в меньших количествах, чем хотелось бы. Заводы не могут и не должны отгружать всем подряд, у них есть и долгосрочные обязательства, и обязательства по соглашению грузить торговым сетям, возражает предправления Союзроссахара Андрей Бодин, и в приоритете стоит, разумеется, конечный потребитель.

К соглашению присоединились и такие покупатели, которые в рамках рыночных отношений свободны распоряжаться приобретенным товаром по своему усмотрению. Бодин отметил, что фактически "то, что они будут делать с купленным сахаром, доедет ли он до потребителей — никто не может гарантировать или контролировать". Представитель Минсельхоза этот довод подтверждает: установлены факты приобретения рядом недобросовестных покупателей сахара по цене соглашения без цели продажи продукции в торговые сети либо с целью последующей ее реализации по спекулятивной стоимости. Даже если не брать в расчет спекулянтов, зафиксированные цены сами по себе давят на рынок — оптовики просто не желают покупать дороже 40 рублей, замечает сотрудник одной из сахарных компаний.

КАЗАХСТАН И ДЕШЕВЫЙ РОССИЙСКИЙ САХАР

Мировые цены на сахар растут — тонна белого сахара на бирже в Лондоне уже стоит $480, максимум почти за три года, пишут в еженедельном обзоре аналитики отраслевого портала Sugar.ru. Как отмечают VTimes, для российского сахарного рынка это означает две вещи:

угрозы правительства о допуске на "несговорчивый" российский сахарный рынок импортного сахара не сработают — импортный сахар (облагается заградительной пошлиной — VTimes) будет иметь себестоимость выше не только 36 руб., но и 46 рублей за 1 килограмм;

у соседних стран растет интерес к пока еще дешевому российскому сахару.

Руководитель аналитического центра Sugar.ru Вадим Гомоз полагает, что по этой причине может увеличиться экспорт в страны ближнего зарубежья — Казахстан, Азербайджан и прочие — еще примерно на 50 000 тонн сахара, итого его экспорт в сезоне 2020/2021 превысит 380 000 тонн, что стимулирует рост цен.

Казахстан в этом году — основная проблема для российского сахарного рынка: страна, по данным госстатистики, потребляет около 500 000 тонн белого сахара при собственном производстве около 50 000 тонн. При сложившихся условиях Казахстану крайне выгодно закупать сахар в России — здесь на него цена ниже, чем если привозить и перерабатывать сахар-сырец, говорит Гомоз. В январе 2021 года оптовая цена на сахар в Казахстане выросла почти на 20% до 257 тенге за килограмм, или до 45,15 рублей за килограмм по курсу ЦБ на середину отчетного месяца, подсчитали аналитики Sugar.ru на основании данных Статкома Казахстана.

Отмечается, что Казахстан активно вывозит сахар и автотранспортом, поэтому реальной картины по экспорту не видит никто, даже таможня — свободное экономическое пространство, замечают трое сотрудников российских компаний, в том числе торгующих сахаром. Минсельхоз исключил возможность возникновения дефицита сахара в России

ХВАТИТ ЛИ САХАРА САМОЙ РОССИИ?

Сотрудник сахарной торговой компании заметил VTimes, что на данный момент нет понимания, сколько реально сахара в стране, поэтому остается неопределенность, каковы запасы и как в дальнейшем будет меняться мировая цена. Его коллега из другой компании, работающей в отрасли, утверждает, что подобная политика российского правительства может на пустом месте спровоцировать дефицит сахара в России, чего бы не произошло в рыночных условиях. Прогнозируется, что к весне ситуация будет только усугубляться, потому что сахар по 36 рублей продавать никто не хочет и не будет, уверен третий собеседник VTimes.

Полноценный кризис физического наличия сахара в стране наиболее вероятен в июле, предполагает еще один человек из отрасли.

Сахар-песок и масло подсолнечное отпускаются участникам соглашений, производство сохраняется, уверяет представитель Минпромторга, причин для возникновения дефицита нет. Ему вторит коллега из Минсельхоза: предприятия отрасли отгружают сахар в количествах, полностью обеспечивающих потребности рынка. С учетом накопленных товарных запасов дефицита в стране не может быть, уверен и Бодин.

В "Магните" работа с поставщиками существенно не изменилась, говорит представитель ритейлера: компания продолжает работать и с торговыми домами производителей, и с дистрибуторами. Правда, "Магнит" закупил сахар под фасовку на своих производствах под собственной торговой маркой. Сотрудник другого федерального ритейлера называет ситуацию неспокойной: "Пока запасов сахара хватает и у нас, и у наших фасовщиков, поставки с заводов по прямым контрактам продолжаются, но в сумме хотелось бы иметь больше". В России могут подорожать газированные напитки

СЛЕДУЮЩИЙ ГОД МОЖЕТ СТАТЬ ДЕФИЦИТНЫМ

Гомоз считает, что "сахарный сезон 2020/2021 будет очень сложным, особенно в межсезонье — в июле-августе, поскольку в начале только Краснодарский край приступает к переработке свеклы, остальные сахаропроизводящие регионы — осенью". По данным Sugar.ru, на начало сезона 2020/2021 переходящие запасы сахара превышали 1,6 миллионов тонн. Таким образом, на конец сезона должно оставаться около 600 000 тонн сахара на производстве, в опте и рознице. Но этот сахар распределен неравномерно по стране: где-то он будет в наличии, где-то нет и не факт, что его владельцы готовы будут предложить его рынку, говорит эксперт. Еще один фактор риска — это то, сколько площадей аграрии смогут засеять под сахарную свеклу. "Если меньше, чем прогнозирует Минсельхоз, то есть вероятность, что мы получим второй дефицитный год", — уверен Гомоз.

В этом году ситуация тяжелая, но стабильная, соглашаются два других топ-менеджера компаний из сахарной отрасли, по-настоящему большие проблемы нас ждут в следующем сезоне.

Представитель Минсельхоза уверяет, что под сахарную свеклу в 2021 году планируется засеять почти 1,1 миллионов гектаров — на 14,4% больше предыдущего года. Это позволит собрать не менее 40 миллионов тонн свеклы и получить из нее около 6 млн т сахара. "Будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов", — заключает он.

Чтобы посадить свеклу, нужно осенью внести удобрения в почву — в неподготовленную уже давно никто не сеет, возражают двое собеседников VTimes из отрасли, поэтому вряд ли посевные площади будут выше прошлогодних.

Как отмечает VTimes, все опрошенные собеседники из отрасли единогласно утверждают, что рынкам надо дать возможность балансировать спрос и предложение без административного вмешательства. "Влияние цены сахара на потребителя ничтожно. Прямое потребление сахара составляет менее 20 килограмм на человека. Даже (рост цены) 10 рублей за килограмм означает 200 рублей в год!" — посчитал один из них.

Рынок должен регулироваться рыночными методами, желательно долгосрочными, соглашается Гомоз: реагирование в ручном режиме, тем более фиксирование цен — прямой путь к венесуэлизации экономики.

Одной из мер по сдерживанию цен в моменте мог бы стать целевой выпуск сахара из Росрезерва, считает один из собеседников VTimes. Нужно решать вопрос с Казахстаном, уверен другой.

Пресс-служба правительства переадресовала вопросы VTimes в Минсельхоз. Представители Минсельхоза и Минпромторга альтернативные фиксированию цен меры пока не прокомментировали.