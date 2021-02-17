Ритейлеры рассказали о мерах по сдерживанию резкого роста цен
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российские ритейлеры принимают меры для предотвращения резкого изменения цен на продукты в магазинах при повышении закупочных цен по объективным причинам, говорится в сообщении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
"Все поступающие от производителей и поставщиков запросы на изменение закупочных цен тщательно рассматриваются торговыми сетями на предмет обоснованности. В случае если причины повышения цен объективны, торговые сети идут на повышение закупочных цен, одновременно максимально сдерживая изменения на полках за счет собственных ресурсов и избегая резкой коррекции цен", — сказали в ассоциации.
Газета "Известия" в среду сообщила, что производители мяса птицы и яиц запросили торговые сети о повышении отпускной стоимости их продукции, связав свои издержки с тем, что из-за птичьего гриппа на рынке сокращается предложение куриного мяса и яиц.
АКОРТ в том числе пояснила, что по поводу изменения закупочных цен на яйца и мясо птицы производители приводят различные обоснования, в том числе — сокращение объемов продукции из-за сезонного фактора и из-за массового распространения птичьего гриппа.
"О поступивших предложениях производителей яиц и мяса птицы торговые сети уведомили Минпромторг", — добавили в ассоциации.
Минпромторг России в свою очередь сообщил РИА Новости, что находится в постоянном контакте с торговыми сетями и всю информацию о случаях заявления поставщиками повышения цен оперативно направляет в Минсельхоз РФ.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210217/833059679.html