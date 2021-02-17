МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российские ритейлеры принимают меры для предотвращения резкого изменения цен на продукты в магазинах при повышении закупочных цен по объективным причинам, говорится в сообщении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Картофель и морковь подорожали в России более чем на треть

"Все поступающие от производителей и поставщиков запросы на изменение закупочных цен тщательно рассматриваются торговыми сетями на предмет обоснованности. В случае если причины повышения цен объективны, торговые сети идут на повышение закупочных цен, одновременно максимально сдерживая изменения на полках за счет собственных ресурсов и избегая резкой коррекции цен", — сказали в ассоциации.

Газета "Известия" в среду сообщила, что производители мяса птицы и яиц запросили торговые сети о повышении отпускной стоимости их продукции, связав свои издержки с тем, что из-за птичьего гриппа на рынке сокращается предложение куриного мяса и яиц.

АКОРТ в том числе пояснила, что по поводу изменения закупочных цен на яйца и мясо птицы производители приводят различные обоснования, в том числе — сокращение объемов продукции из-за сезонного фактора и из-за массового распространения птичьего гриппа. Торговые сети предупредили о росте цен на яйца и мясо птицы

"О поступивших предложениях производителей яиц и мяса птицы торговые сети уведомили Минпромторг", — добавили в ассоциации.

Минпромторг России в свою очередь сообщил РИА Новости, что находится в постоянном контакте с торговыми сетями и всю информацию о случаях заявления поставщиками повышения цен оперативно направляет в Минсельхоз РФ.