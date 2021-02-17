МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. В прошлом 2020 году россияне больше всего тратились в зарубежных интернет-магазинах на товары, связанные со здоровьем, пишет РБК со ссылкой на отчет Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Средний чек россиян в зарубежных аптеках или на аналогичных площадках в этой категории превысил 21,7 тысячи рублей.

При подсчете среднего чека в трансграничной торговле ассоциация не учитывала траты россиян в самом популярном (по данным Mediascope) маркетплейсе AliExpress. Это объясняется тем, что ставка китайской торговой площадки на продажу дешевых товаров значительно влияла бы на общую картину.

Средний чек в зарубежных аптеках отражает покупки биологически активных добавок (БАДов), так как жителям России недоступна покупка лекарств на иностранных площадках.

Ассоциация впервые отдельно подсчитала средний чек именно в аптеках: в 2020 году вступил в силу закон, разрешивший в России дистанционные продажи и доставку лекарств.

Что касается других категорий товаров, то здесь средний чек в трансграничной торговле заметно ниже.

На покупку автозапчастей и аксессуаров в 2020 году россияне в зарубежных магазинах тратили в среднем 15,7 тысячи рублей.

На подарки и цветы — почти 13 тысяч рублей.