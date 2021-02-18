Рост цен на еду в России оказался рекордным
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Цены на продукты в России за январь текущего 2021 года выросли на 7% по отношению к первому месяцу 2020 года, пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные аналитической службы FinExpertiza.
Рост за месяц обогнал инфляцию.
Отмечается, что такой рост цен на продовольственные товары в российских магазинах — максимальный с января 2016 года. То есть, за пять лет.
FinExpertiza отмечает, что больше всего в цене прибавили:
- сахар-песок — 64%,
- подсолнечное масло — 26,2%.
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крупы и бобовые — 20,8 %
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куриные яйца — 18%,
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плодоовощной продукции — 16,3%,
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макарон — 12,9%.
Напомним, что в отношении сахара и подсолнечного масла в декабре 2020 года в России ввели ценовое регулирование.
В целом по России наблюдалась негативная социально-экономическая тенденция. В основном рост цен на продукты и общая инфляция были в благополучных субъектах были ниже.
Высокий рост цен, напротив, оказался в бедных регионах, где много малообеспеченных жителей. Они вынуждены тратить основную часть своих доходов на еду.
Лидерами по росту цен стали республики Дагестан и Адыгея, Саратовская область.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210218/833071913.html