МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Цены на продукты в России за январь текущего 2021 года выросли на 7% по отношению к первому месяцу 2020 года, пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные аналитической службы FinExpertiza.

Рост за месяц обогнал инфляцию.

Отмечается, что такой рост цен на продовольственные товары в российских магазинах — максимальный с января 2016 года. То есть, за пять лет.

FinExpertiza отмечает, что больше всего в цене прибавили:

сахар-песок — 64%,



подсолнечное масло — 26,2%.



крупы и бобовые — 20,8 %

куриные яйца — 18%,

плодоовощной продукции — 16,3%,

макарон — 12,9%.

Напомним, что в отношении сахара и подсолнечного масла в декабре 2020 года в России ввели ценовое регулирование.

В целом по России наблюдалась негативная социально-экономическая тенденция. В основном рост цен на продукты и общая инфляция были в благополучных субъектах были ниже.

Высокий рост цен, напротив, оказался в бедных регионах, где много малообеспеченных жителей. Они вынуждены тратить основную часть своих доходов на еду.

Лидерами по росту цен стали республики Дагестан и Адыгея, Саратовская область.