МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Только около 13% жителей России заявили о том, что указ президента страны Владимира Путина, как и усилия кабмина, помогли сдержать рост цен на продукты в январе-феврале 2021 года. Такие данные содержатся в опросе портала SuperJob.

Итак, большинство россиян — 69% — не заметили обещанное властями РФ сдерживание цен на продукты.

По мнению респондентов, "заморозка оказалась фиктивной", "цены были зафиксированы на максимальном уровне уже после подорожания". Также они высказывали опасения, что такие меры могут привести к дефициту продуктов.

О том, что заморозка цен в магазинах не сработала, чаще заявляли мужчины — 72% против 65% женщин.

Больше всего о том, что не видят положительного эффекта от регулирования цен, говорят россияне с зарплатой выше 80 тысяч рублей (77%).

Что касается идеи введения продовольственных сертификатов для малоимущих, то это предложение одобряет почти половина россиян — 48%.