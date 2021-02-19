МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российские производители продуктов питания предупредают о появлении новой причины для роста цен в продуктовых магазинах. Как пишет газета "Коммерсант", цены могут повыситься из-за роста стоимости упаковки.

Итак, как поясняют поставщики упаковки, они вынуждены повышать свои цены из-за роста цен на полиэтилен.

Издание со ссылкой на письмо Руспродсоюза в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), с конца прошлого 2020 года участники рынка получают предупреждения о росте цен на пластиковую упаковку в среднем на 10-15%.

В свою очередь поставщики сообщают, что подорожало сырье для производства такой упаковки. Цена полиэтилена с лета 2020 года года выросла на треть и составляет 115 тысяч рублей за тонну.

ФАС пообещала проверить эти сообщения.

Один из участников рынка прокомментировал в беседе с "Ъ", что компании "Пище-Поли-Пласт" и "Комус-Упаковка" с 15 февраля повысили цены на упаковку на 10%.

Президента Российского союза пекарей Алексей Ляпин отметил, что с конца прошлого года и по текущий момент стоимость упаковки выросла в два раза. Он подчеркивает: сырье составляет 40-70% стоимости готовой упаковки. Поэтому избежать повышения на еду невозможно.