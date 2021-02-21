МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Производство мясных консервов последние пять лет ежегодно увеличивается на 10%, но в будущем рынок тушенки — самой армейской еды — должен уйти от экстенсивного развития и расти благодаря изменению качественного состава, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхозбанка. Почему в России продукты питания всегда дорогие?

"Более 100 лет назад, в 1913 году, мясные консервы изготавливали 23 предприятия, из них семь специализированных, а годовая выработка их составила около 24 миллиона условных банок. В настоящее время в стране насчитывается около 150 предприятий, производящих мясные консервы", — рассказали в пресс-службе.

Постоянный рост производства мясных консервов со средним темпом 10% в год в стране наблюдается с 2015 года: возможно, это связано с улучшением обеспечения вооруженных сил и ростом запасов Росрезерва, а в 2020 году к этому добавился и эмоциональный всплеск спроса в начале самоизоляции, считает руководитель центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

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"Консервирование мяса для его сохранения использовалось еще в Древнем Египте. Однако армейской едой тушенка стала благодаря Наполеону Бонапарту, который в 1795 году стал инициатором конкурса на лучший способ хранения продуктов для армии", — рассказали в пресс-службе. Но в России начала 19 века консервам не доверяли: русские солдаты, находя в период Отечественной войны 1812 года во французских обозах запечатанные бутыли, уверяли, что внутри — "лягушатина". А попробовать трофейные консервы тогда рискнул только главнокомандующий русской армией — Михаил Кутузов.

Потребность в консервах остро встала в годы Крымской войны: чтобы избежать голода в армии, император Александр II распорядился закупить за границей пробную партию консервированных продуктов. А в 1915 году, продолжили в пресс-службе РСХБ, русской армии ограниченными партиями начали поставлять так называемую "саморазогревающуюся тушенку": днище такой банки поворачивалось, приводя в соприкосновение с водой негашеную известь, и в результате такой реакции получалось подогретое блюдо.

Но, несмотря на то, что история мясных консервов насчитывает уже тысячи лет, создание новых продуктов в этой категории все еще является перспективным, а нужны они уже не только для вооруженных сил: например, в ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова работают над совершенствованием режимов стерилизации, изучают новые виды сырья, а также материалы для тары и упаковки, рассказал руководитель центра экономико-аналитических исследований Дмитрий Гордеев.

"В дальнейшем высокая конкуренция на рынке животного белка, в первую очередь со стороны охлажденного мяса, может влиять на темпы роста спроса на консервированные продукты. Однако инвестиции в новые немассовые категории консервированных продуктов и инновации в сфере консервирования могут поддержать спрос", — считает Дальнов.

ПРОИЗВОДСТВО И ЛИДЕРЫ

В 2020 году, по данным Росстата, производство мясных консервов выросло в годовом выражении более чем на 10%, до 736,3 миллиона условных банок; схожую динамику продемонстрировало и потребление мясных консервов, составившее около пяти банок на душу населения, отметили в пресс-службе.

Лидерами по производству тушенки в прошлом году стали Калининградская область (15,2% от общего объема), Московская (14,3%), Орловская (9,8%), Новгородская (6,6%) и Курганская области (6,1%). Кроме того, среди основных производителей мясных консервов — Липецкая, Ленинградская области, Республика Марий Эл и Бурятия, а также Краснодарский край: по предварительным данным, на топ-10 регионов-производителей приходится до 75% от общего объема производства.