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Россиян предупредили о росте цен на цветы
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К 8 марта в России ожидается рост цен на цветы из-за сложностей с поставками. Об этом заявил президент Ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. "Дефицит импортного цветка... ПРАЙМ, 22.02.2021
новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. К 8 марта в России ожидается рост цен на цветы из-за сложностей с поставками. Об этом заявил президент Ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.
"Дефицит импортного цветка есть, поскольку проблемы на границе с Белоруссией, и импорт сейчас очень дорогой. Российские производители не в состоянии покрыть этот дефицит, что, соответственно, повлечет за собой увеличение цен. Основное повышение цен будет в понедельник", — заявил Ситников. По его словам, обычно к празднику цветы дорожают на 20%. Однако в этом году из-за трудностей с импортом стоимость может увеличиться еще на 15-20%.